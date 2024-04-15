Подполье: ВС РФ атаковали район аэродрома в Миргороде Полтавской области

Было нанесено два удара Военнослужащие российской армии нанесли удар в направлении военного аэропорта в городе Миргород в Полтавской области, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сообщает РИА «Новости».
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