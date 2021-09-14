В Петербурге беременных начали прививать от COVID-19

В Петербурге от COVID-19 теперь вакцинируют беременных. Первую такую прививку сделали в поликлинике Первого медицинского университета, сообщает ТАСС.
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