На PC и консолях вышла новая RPG с графикой как в Stardew Valley и атмосферой из сериал...

На PC и консолях вышла новая RPG с графикой как в Stardew Valley и атмосферой из сериала «Очень странные дела» — рейтинг 94%На PC и консолях вышла ролевая игра Bloomtown: A Different Story, которая визуально напоминает Stardew Valley, а по атмосфере схожа с сериалом «Очень странные дела».