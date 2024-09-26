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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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На PC и консолях вышла новая RPG с графикой как в Stardew Valley и атмосферой из сериал...

На PC и консолях вышла новая RPG с графикой как в Stardew Valley и атмосферой из сериал...

На PC и консолях вышла новая RPG с графикой как в Stardew Valley и атмосферой из сериала «Очень странные дела» — рейтинг 94%На PC и консолях вышла ролевая игра Bloomtown: A Different Story, которая визуально напоминает Stardew Valley, а по атмосфере схожа с сериалом «Очень странные дела».

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