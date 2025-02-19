"Они были очень хороши". Трамп высказался о переговорах с Россией в Эр-Рияде

Президент США поддержал идею выборов на Украине и допустил, что может встретиться с Владимиром Путиным до конца февраля Президент США Дональд Трамп прокомментировал результаты переговоров США и РФ в Эр-Рияде 18 февраля.
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