Как повышение ключевой ставки скажется на автомобильном рынке?

Центробанк увеличил ключевую ставку с 13% до 15%. Эксперты прогнозируют повыше ставки по автокредитам до 24% и, соответственно, резкое падение продажГотовьтесь к автокредитам под 24% — именно такие прогнозы делают эксперты после увеличения ключевой ставки до 15%.