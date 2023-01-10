smi.today

4 202 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Белимов
    Господин Кадыров, не создавай соревнований в убийствах, ведь без поддержки других любая бригада подвергнется уничтоже...Кадыров заявил, ч...
  • Иван Петров
    Что сказать... НАСТОЯЩИХ провидцев были ЕДИНИЦЫ: Ванга, Мессинг... ну, может быть, с большим натягом, Кейси Эдгар... ...Дату окончания сп...
  • Константин Белимов
    От ненависти к России и сердце остановилось! Ну нельзя же себя до этого доводить в своих фантазиях, не благодарный вы...Причиной смерти В...

Арестович заявил о бегстве бойцов ВСУ под Соледаром

Арестович заявил о бегстве бойцов ВСУ под Соледаром

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович выступил с утверждением о том, что на Соледарском направлении были задействованы определённые отряды Вооружённых сил Украины, пустившихся в бегство с линии боевого соприкосновения.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх