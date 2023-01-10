Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович выступил с утверждением о том, что на Соледарском направлении были задействованы определённые отряды Вооружённых сил Украины, пустившихся в бегство с линии боевого соприкосновения.
Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович выступил с утверждением о том, что на Соледарском направлении были задействованы определённые отряды Вооружённых сил Украины, пустившихся в бегство с линии боевого соприкосновения.
Свежие комментарии