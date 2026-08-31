Ученые Сбера и "Сколтеха" разработали метод для выявления галлюцинаций ИИ

Исследователи Центра практического искусственного интеллекта Сбера и «Сколтеха» предложили новый метод для выявления галлюцинаций больших языковых моделей в системах с поиском по внешним источникам (RAG).
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