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Закон, порядок, государство

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В Новосибирском ракетном соединении на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК «Ярс»

В Новосибирском ракетном соединении на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК «Ярс»

Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования в рамках несения боевого дежурства.

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