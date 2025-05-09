Пакистанские рейнджеры (пограничники) используют 81-мм минометы для обстрела индийских передовых позиций на международной границе в Пенджабе.Video: Ви...

Пакистанские рейнджеры (пограничники) используют 81-мм минометы для обстрела индийских передовых позиций на международной границе в Пенджабе.
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