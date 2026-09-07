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Регионы России

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Четыре человека, включая ребёнка, погибли в ДТП в Ставропольском крае

Четыре человека, включая ребёнка, погибли в ДТП в Ставропольском крае

Вечером 7 сентября на 11-м километре автодороги «Новоалександровск – Кропоткин», в районе посёлка Южный в Ставропольском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

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