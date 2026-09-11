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Спорт Уик-Энд

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Новый вратарь «Зенита» - Александр Дёгтев. Эксперт оценил его шансы закрепиться в клубе

Бывший тренер «Сочи» Дмитрий Бородин в интервью «Чемпионату» оценил шансы вратаря «Зенита» Александра Дёгтева, выступающего за «Оренбург» на правах аренды, закрепиться в клубе из Санкт-Петербурга.

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