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Дроны ВСУ более 10 раз атаковали тренировочный центр ЗАЭС

Дроны ВСУ более 10 раз атаковали тренировочный центр ЗАЭС

Более 10 раз за последние два дня Запорожская атомная электростанция была атакована дронами ВСУ, сообщила 13 сентября пресс-служба ЗАЭС.

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