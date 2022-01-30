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ACB. «Барселона» сыграет с «Ховентудом», «Реал» примет «Андорру» и другие матчи

В воскресенье, 30 января, в рамках регулярного чемпионата Испании состоятся пять матчей. «Барселона» дома сыграет с «Ховентудом», лидер чемпионата «Реал» примет «Андорру».

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