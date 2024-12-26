Протестный курганский округ получил нового градоначальника

В Притобольном округе (Курганская область) сменился врио главы. Василий Ильин, занимавший этот пост, сложил полномочия, а его место занял бывший руководитель Центра гражданской обороны и защиты населения из мэрии Кетовского округа Фарит Ахметов.
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