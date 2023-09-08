"Всех кривых и косых доставить до военкоматов": Разбушевавшийся экс-комик принял роковое решение, о котором вскоре пожалеет

Обратите внимание... ДВА ЕВРЕЯ... Зеленский и Блинкин... на кладбище.... ГДЕ нет НИ ОДНОЙ!! могилы... погибшего ЕВРЕЯ... в этом геноциде ... граждан Украины.

ЛК

Любовь Кузьмина

Правильно делает Зеленский, всех железной метлой на убой. Когда наши будут занимать эту землю, некому будет стрелять в спину нашим бойцам. Очистить от паразитов, землю бывшей Украины. Заселятся будут затем нормальные трудолюбивые люди. Это примерно также, как в Калининградской области после Великой Отечественной войны.