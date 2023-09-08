Сражение до последнего мужчины Если анализировать то, пусть даже поверхностно, что сейчас происходит на полях сражений, то на той стороне просто чудовищные потери.
"Всех кривых и косых доставить до военкоматов": Разбушевавшийся экс-комик принял роковое решение, о котором вскоре пожалеет
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Виктор Рыбаков
Надежда на Мальчишей-Кибальчишей? - Но у неньки даже Плохиши разбежались.Остался обкуренный,нанюхавшийся,уколотый....
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11 мин.
Алексей Тан
Обратите внимание... ДВА ЕВРЕЯ... Зеленский и Блинкин... на кладбище.... ГДЕ нет НИ ОДНОЙ!! могилы... погибшего ЕВРЕЯ... в этом геноциде ... граждан Украины.
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2 мин.
ЛК
Любовь Кузьмина
Правильно делает Зеленский, всех железной метлой на убой. Когда наши будут занимать эту землю, некому будет стрелять в спину нашим бойцам. Очистить от паразитов, землю бывшей Украины. Заселятся будут затем нормальные трудолюбивые люди. Это примерно также, как в Калининградской области после Великой Отечественной войны.
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2 мин.
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