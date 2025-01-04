Что отмечают 5 января: приметы и традиции на Федулов день

Вот уже сотни лет в России 5 января отмечают Федулов день. И пока в православных храмах вспоминают о критских мучениках в народе перебирают запасы, ухаживают за животными и определяют погоду по обстановке за окном.
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