Супруги три года держали приемную дочь в закрытой комнате без туалета

В американском штате Флорида супруги Дженнифер и Джоэл Конерт арестованы за жестокое обращение с 12-летней приемной дочерью, которая, как полагает следствие, три года провела в запертой комнате без туалета.
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