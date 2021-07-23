Россиян предупредили об опасности проживания в маленьких квартирах

Проживание в небольшом пространстве может спровоцировать развитие психического расстройства, привести к нервным срывам, семейным ссорам и даже разводу, заявила РИА Новости член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Надежда Двоскина.
Проживание в небольшом пространстве может спровоцировать развитие психического расстройства, привести к нервным срывам, семейным ссорам и даже разводу, заявила РИА Новости член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Надежда Двоскина.
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