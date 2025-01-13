"Нездоровая реальность": В России арестован доброволец из Киргизии. Кабанов не стал молчать

Т

Тамара

Они и так всё продали. И сами давно продались. Вот ведь те, у кого есть двойное гражданство (а их дохрена), тех и нужно ГНАТЬ из России. Вот скажите, зачем благородным людям какой-либо страны нужны ещё чужеземные гражданства? Они называют себя "человеком Мира".....? Ха-ха!!!!!! ОНИ ведь ПРОСТО БЕЗДОМНЫЕ!!!!!!!!!!!!! У них нет ни дома, ни страны, ни (зачастую) семьи. ДА ОНИ ЖЕ просто НИЩЕБРОДЫ!!!!! Но впаривают всему человечеству, что это, якобы, норма. Люди, включайте свой разум, разговаривайте, делитесь мнениями, спорьте, если надо, доказывайте свою точку зрения. А ЖИЗНЬ по-любому расставит всё по своим местам.