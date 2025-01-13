Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Нездоровая реальность": В России арестован доброволец из Киргизии. Кабанов не стал молчать

"Нездоровая реальность": В России арестован доброволец из Киргизии. Кабанов не стал молчать

В России арестовали добровольца родом из Киргизии. Вернувшегося в отпуск бойца посадили за решётку.

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Комментарии
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Тамара
Пора следовать сталинским курсом.
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11 час.
Тамара
По-видимому, мы им не свои. Нет, лучше так: &quot; Они НАМ не свои.&quot;
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11 час.
Т
Тамара
Они и так всё продали. И сами давно продались. Вот ведь те, у кого есть двойное гражданство (а их дохрена), тех и нужно ГНАТЬ из России. Вот скажите, зачем благородным людям какой-либо страны нужны ещё чужеземные гражданства? Они называют себя &quot;человеком Мира&quot;.....? Ха-ха!!!!!! ОНИ ведь ПРОСТО БЕЗДОМНЫЕ!!!!!!!!!!!!! У них нет ни дома,  ни страны, ни (зачастую) семьи. ДА ОНИ ЖЕ просто НИЩЕБРОДЫ!!!!! Но впаривают всему человечеству, что это, якобы, норма. Люди, включайте свой разум, разговаривайте, делитесь мнениями, спорьте,  если надо, доказывайте свою точку зрения. А ЖИЗНЬ по-любому расставит всё по своим местам.
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10 час.

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