Матвиенко заявила о проблеме нехватки специалистов в области ИИ

Россия не имеет права уступить другим странам в развитии технологий искусственного интеллекта. Об этом 17 июля заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты регионов по итогам доклада главы Сбера Германа Грефа по теме глобальных вызовов и возможностей России в эпоху ИИ.
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