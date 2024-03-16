Посмотрела цикл передач про «великих». Фигурантам, тем, кто сейчас жив, 80 +. Но вот, что интересно - практически за каждым гением угадывается тень заботливой жены, а иногда и нескольких.
Это он с тобой таким стал!
Комментарии
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Кот Рыжый
Чтобы не было путаницы, надо признавать и плохое и хорошее! Это будет справедливо! Хотя женщины как всегда --хитрят.
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11 час.
Сергей Лепехов
У морены-мораны как были все мужики говном - так и остаются...
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9 час.
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