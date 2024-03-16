Всё о женщинах
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Всё о женщинах

68 031 подписчик

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Свежие комментарии

  • Сергей Лепехов
    У морены-мораны как были все мужики говном - так и остаются...Это он с тобой та...
  • soylosan
    Естественный отбор.«Пока она умирала...
  • Сергей Лепехов
    Нет ума - считай, калека...«Пока она умирала...

Это он с тобой таким стал!

Это он с тобой таким стал!

Посмотрела цикл передач про «великих». Фигурантам, тем, кто сейчас жив, 80 +. Но вот, что интересно - практически за каждым гением угадывается тень заботливой жены, а иногда и нескольких.

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Комментарии
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Кот Рыжый
Чтобы не было путаницы, надо признавать и плохое и хорошее! Это будет справедливо! Хотя женщины как всегда --хитрят.
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11 час.
Сергей Лепехов
У морены-мораны как были все мужики говном - так и остаются...
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9 час.

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