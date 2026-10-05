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NewsOne

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Опубликован секретный документ Фанара: как власти и Константинополь оформляли ПЦУ под угрозой полиции

Опубликованная американской редакцией Союза православных журналистов хроника создания ПЦУ, составленная клириком Константинопольского Патриархата для Патриарха Варфоломея, является самым честным свидетельством о том, как рождалась эта структура.

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