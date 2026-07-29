BYD Da Han (Great Han): официальные изображение флагманского седана

Компания BYD официально представила изображения своего нового полноразмерного электрического седана Da Han (также известного как Great Han), который станет ультимативным флагманом знаменитой серии Dynasty.
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