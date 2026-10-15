В штате Одиша в Индии 10 октября 2026 года родился ребенок с двумя головами. Об этом сообщил телеканал NDTV , уточнив, что младенца сразу поместили в специальное отделение для новорожденных госпиталя города Берхампур.
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