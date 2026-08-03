Блогерша Пименова готовит иск в наивысший магический суд к томской ведьме

Блогерша Виктория Пименова, известная как "королева планеты Земля" и проживающая во Вьетнаме, заявила в Instagram, что ее семейное счастье было "украдено" томской ведьмой, которая передала его своей дочери.
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