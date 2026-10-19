“President Donald Trump said Monday that he would meet with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping to discuss how to end the Ukraine war, while criticizing Ukrainian President Volodymyr Zelensky,” CNBC reports.
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