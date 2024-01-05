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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анисимов забросил шайбу в первой игре за полгода – за фарм-клуб «Рейнджерс»

35-летний российский форвард отметился голом в АХЛ за фарм-клуб «Рейнджерс» – «Хартфорд» – в игре с «Бриджпортом» (3:2).

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