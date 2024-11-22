Зона комфорта: как организовать личное пространство в квартире так, чтобы всем было удобно

Согласно недавнему исследованию, две трети россиян испытывает нехватку личного пространства в собственной квартире Это довольно тревожная статистика, ведь личное пространство играет ключевую роль в нашем эмоциональном и психологическом благополучии.
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