Альберт Эйнштейн, живя в Принстоне, охотно помогал детям из соседних домов решать сложные задачи по арифметике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Следственный коми...
- УНИАН: более 500 ...
- Мэр Бразилии впеч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым