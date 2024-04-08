Пропавшую 30-летнюю свердловчанку нашли погибшей

Трагическая история пропажи 30-летней Кристины Мильковой из Асбеста нашла свое страшное завершение. После 10 дней поисков ее тело было обнаружено, и, к сожалению, оказалось, что девушка ушла из жизни, пишет Е1.
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