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  • Leon Dan
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  • Ливень
    чумадан,вокзал, аул...В России зафиксир...

Пропавшую 30-летнюю свердловчанку нашли погибшей

Пропавшую 30-летнюю свердловчанку нашли погибшей

Трагическая история пропажи 30-летней Кристины Мильковой из Асбеста нашла свое страшное завершение. После 10 дней поисков ее тело было обнаружено, и, к сожалению, оказалось, что девушка ушла из жизни, пишет Е1.

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