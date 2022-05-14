Александра Трусова: «Пробовала прыгать пятерной и в прошлом году, и в этом. Конечно, пока это только попытки, я не тренирую его»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова рассказала, планирует ли учить пятерной прыжок.  – Недавно в интервью ты сказала, что хочешь первой освоить пятерные не только среди женщин, но и среди мужчин.

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