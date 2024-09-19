Президент Южной Кореи: связи РФ и КНДР толкают Сеул на договор с ЕС

Южнокорейский лидер Юн Сок Ёль сообщил, что сотрудничество Российской Федерации и Корейской Народно-Демократическая Республики во многих стратегических аспектах спровоцировало необходимость кооперации между страной и Европейским союзом.
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