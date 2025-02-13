Стало известно количество проданных в России за 30 лет автомобилей

За последние 30 лет на территории России было реализовано 43,82 млн новых легковых автомобилей. Об этом на конференции ForAuto-2025 рассказал генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, передает корреспондент «Известий» 13 февраля.