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Стало известно количество проданных в России за 30 лет автомобилей

Стало известно количество проданных в России за 30 лет автомобилей

За последние 30 лет на территории России было реализовано 43,82 млн новых легковых автомобилей. Об этом на конференции ForAuto-2025 рассказал генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, передает корреспондент «Известий» 13 февраля.

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