Рубио: НАТО — это США и горстка младших партнёров, которые не выполняют свои обязательства

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью изданию The Free Press, что американская администрация полагает, что Организация Североатлантического договора должна быть настоящим оборонительным альянсом, а не союзом США и горстки младших партнёров.
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