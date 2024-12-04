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Захарова поинтересовалась, будет ли Запад вводить санкции против Южной Кореи

Захарова поинтересовалась, будет ли Запад вводить санкции против Южной Кореи

После того, как там заблокировали вход и выход в здание парламента, дипломат задалась вопросом.Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом: будут ли страны Запада вводить санкции против Южной Кореи? Соответствующий пост она опубликовала в своём ТГ-канале.

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