Российские военные уничтожают последних ВСУшников в Курской области: карта СВО 27 апреля

Российские войска нанесли удары по складам боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего были уничтожены, в частности, запасы реактивных снарядов, предназначенные для американских реактивных систем залпового огня HIMARS.
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