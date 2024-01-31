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Сотрудникам служб транспортной безопасности разрешили сбивать беспилотники

Сотрудникам служб транспортной безопасности разрешили сбивать беспилотники

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 30 января, подписал закон, который официально разрешает сотрудникам российских служб транспортной безопасности сбивать обнаруживаемые беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

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