Минобороны показало кадры освобождения Рубежного и Новоандреевки ДНР

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Министерство обороны России опубликовало кадры освобождения населенных пунктов Рубежное и Новоандреевка ДНР подразделениями группировки войск "Центр".
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