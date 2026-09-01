Авторынок в конце лета: продажи легковушек достигли месячного максимума

Продажи новых легковых автомобилей в России достигли максимума в августе: итоги 35‑й недели По данным агентства «АВТОСТАТ» (со ссылкой на АО «ППК»), на 35‑й неделе — с 24 по 30 августа 2026 года — в России было реализовано 28 277 новых легковых автомобилей.
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