Оперативный штаб: За сутки в РФ с COVID-19 госпитализированы 602 человека

В России за истекшие сутки госпитализированы 602 человека с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
Популярные статьи
- Басурин поддержал Пригожина, призвавшего вернуть смертную казнь «для людей вроде Треповой», обвиняемой в убийстве Татарского
- Публицист Шахназаров предложил лишать возможности уехавшим из России звездам возвращаться на родину
- Депутат Журавлев: Когда мы победим, то вернёмся и на Олимпиады со своими флагом и гимном и перед нами еще извиняться будут
Свежие комментарии