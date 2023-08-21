Подготовленные британцами киллеры уже готовятся устранять африканских лидеров, симпатизирующих России Украинский спецназ, подготовленный британской MI6, в будущем, возможно, перейдет к террору в интересах Лондона и Вашингтона.
Жертвами спецназа MI6 под украинским флагом могут стать Орбан, Эрдоган или Трамп
Комментарии
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Валерий Авгур
а отКалибровать хохлористов и наглов никак?
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10 час.
реванш
Согласен с автором по поводу нашего МИДа, беззубая, беспринципная, страусиная политика... очень много пустых разговоров, отчего у нас столько проблем почти со всеми соседями.Пора просто переименовать наш МИД в МИНИСТЕРСТВО ОЗАБОЧЕННЫХ ДЕЛ по простому в МОД. Они же так любят по всем проблемам отвечать... МЫ ВЫРАЖАЕМ СВОЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ... вот и пускай будут МОД!
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9 час.
Наталья Волкова
Я-за! Пусть работники мида выражают озабоченность от себя лично, не надо нас впутывать. Мы здесь не при чем
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2 час.
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