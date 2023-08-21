Жертвами спецназа MI6 под украинским флагом могут стать Орбан, Эрдоган или Трамп

реванш

Согласен с автором по поводу нашего МИДа, беззубая, беспринципная, страусиная политика... очень много пустых разговоров, отчего у нас столько проблем почти со всеми соседями.Пора просто переименовать наш МИД в МИНИСТЕРСТВО ОЗАБОЧЕННЫХ ДЕЛ по простому в МОД. Они же так любят по всем проблемам отвечать... МЫ ВЫРАЖАЕМ СВОЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ... вот и пускай будут МОД!