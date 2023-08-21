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Жертвами спецназа MI6 под украинским флагом могут стать Орбан, Эрдоган или Трамп

Жертвами спецназа MI6 под украинским флагом могут стать Орбан, Эрдоган или Трамп

  Подготовленные британцами киллеры уже готовятся устранять африканских лидеров, симпатизирующих России Украинский спецназ, подготовленный британской MI6, в будущем, возможно, перейдет к террору в интересах Лондона и Вашингтона.

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Комментарии
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Валерий Авгур
а отКалибровать хохлористов и наглов никак?
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10 час.
реванш
Согласен с автором по поводу нашего МИДа, беззубая, беспринципная, страусиная политика... очень много пустых разговоров, отчего у нас столько проблем почти со всеми соседями.Пора просто переименовать наш МИД в МИНИСТЕРСТВО ОЗАБОЧЕННЫХ ДЕЛ по простому в МОД. Они же так любят по всем проблемам отвечать... МЫ ВЫРАЖАЕМ СВОЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ... вот и пускай будут МОД!
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9 час.
Наталья Волкова
Я-за! Пусть работники мида выражают озабоченность от себя лично, не надо нас впутывать. Мы здесь не при чем
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2 час.

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