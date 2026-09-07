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Lada Iskra можно прокачать до 140 л.с. — цена вопроса составляет 280 тысяч рублей

Lada Iskra можно прокачать до 140 л.с. — цена вопроса составляет 280 тысяч рублей

RCI Service запустила комплексную доработку двигателя, которая обещает заметно улучшить динамику серийной «Искры» Для Lada Iskra с 16-клапанным двигателем 1,6 л появился готовый атмокит «под ключ» от RCI Service.

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