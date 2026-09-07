Lada Iskra можно прокачать до 140 л.с. — цена вопроса составляет 280 тысяч рублей

RCI Service запустила комплексную доработку двигателя, которая обещает заметно улучшить динамику серийной «Искры» Для Lada Iskra с 16-клапанным двигателем 1,6 л появился готовый атмокит «под ключ» от RCI Service.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЕЖ GeForce RTX 4090 ...
- АУ От Балтики до Япо...
- СЗ Поставки машин из...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым