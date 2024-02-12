«Очень жалко ее», — поклонница, увидевшая Пугачеву на пляже, раскрыла, что происходит с певицей

Алла Борисовна прекрасно себя чувствует за рубежом, постоянно улыбается, пляшет на концертах друзей и наслаждается жизнью… Именно такой посыл несут блоги Примадонны и Максима Галкина*, но люди, которые встречают звезд в реальной жизни, твердят абсолютно о другом.
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