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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Россия – это «первенство ЖЭКа»? Насрать на все, что не связано с международной ареной? Так и народ будет угнетен, пока в думе сидят такие люди». Егоров о словах Родниной

Накануне завершился четвертый этап Гран-при России в Казани. Трехкратная олимпийская чемпионка заявила, что у нее нет интереса смотреть Гран-при, где только россияне, и назвала турнир «первенством ЖЭКа».

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