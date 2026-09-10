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От «Девчат» до «Большой перемены»: 95 лет назад родилась Люсьена Овчинникова

От «Девчат» до «Большой перемены»: 95 лет назад родилась Люсьена Овчинникова

95 лет назад родилась заслуженная артистка РСФСР актриса театра и кино Люсьена Овчинникова. Она сбежала из дома, чтобы осуществить детскую мечту, и прославилась на всю страну, сыграв в фильмах «Девчата», «Мама вышла замуж», «Двадцать дней без войны», «Большое космическое путешествие» и других картинах, ставших впоследствии классикой советского кино.

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