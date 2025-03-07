МЧС: потепление привело к учащению выбросов мазута на Кубани

Выбросы мазута участились на Кубани на фоне потепления. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. «В Краснодарском крае из-за повышения температуры окружающей среды участились случаи точечных выбросов мазута», — заявили в министерстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии