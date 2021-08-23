News Front - Новостной Фронт

8 418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Альбертт
    Тут он конечно прав но чего уже теперь .Владимир Жириновс...
  • Борис Леонтьев
    Бред какой-то. Вы ребята с кем-то о чём-то договариваетесь или тупо пытаетесь подставить СБУ тех, кто служил с переше...Пятеро ВСУшников ...
  • Борис Леонтьев
    Можно, конечно, говорить о том, что талибы не держат своего обещания не трогать тех, кто сотрудничал с американцами. ...Перспективы Талиб...

Я спросил у Байдена, где моя Америка? Арно Хидирбегишвили

Я спросил у Байдена, где моя Америка? Арно Хидирбегишвили

После сенсационного выступления Байдена по Афганистану от 16 августа, я тщетно прождал неделю, но комментариев посла США в Грузии так не услышал Обычно велеречивая госпожа как воды в рот набрала, что свидетельствует или об установке Вашингтона – не толковать самостоятельно происходящее в Кабуле, пока Госдеп не пришлёт приличную легенду для публичного пользования; либо Келли Дегнан, в отличии от своего коррумпированного предшественника Яна Келли, сохранила совесть и ей стыдно поучать «отсталых» грузин демократии после скандального провала американской внешней политики.

Вернуться к статье
1
Обсудить
bngor68 Агеев
В жопе, как и грузия с трусливыми предателями грузинами. Бог всё видит, суки!

Картина дня

наверх