Я спросил у Байдена, где моя Америка? Арно Хидирбегишвили

После сенсационного выступления Байдена по Афганистану от 16 августа, я тщетно прождал неделю, но комментариев посла США в Грузии так не услышал Обычно велеречивая госпожа как воды в рот набрала, что свидетельствует или об установке Вашингтона – не толковать самостоятельно происходящее в Кабуле, пока Госдеп не пришлёт приличную легенду для публичного пользования; либо Келли Дегнан, в отличии от своего коррумпированного предшественника Яна Келли, сохранила совесть и ей стыдно поучать «отсталых» грузин демократии после скандального провала американской внешней политики.