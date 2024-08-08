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Царьград

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Украина готовит второй этап наступления. Войска пойдут на АЭС

Украина готовит второй этап наступления. Войска пойдут на АЭС

После атаки на Курскую область ВСУ готовят второй этап своего наступления. На этот раз войска Киева пойдут на АЭС.

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