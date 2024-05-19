«Татмедиа» акционерлар җәмгыяте генераль директоры Шамил Садыйков Татарстан матбугаты көне белән котлады.
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«Татмедиа» акционерлар җәмгыяте генераль директоры Шамил Садыйков Татарстан матбугаты көне белән котлады.