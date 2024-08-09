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Путин подписал закон о доплате 1200 рублей пенсионерам старше 80 лет и инвалидам

Путин подписал закон о доплате 1200 рублей пенсионерам старше 80 лет и инвалидам

Доплата будет ежемесячной и индексируемой.Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому пенсионеры и инвалиды будут получать ежемесячную прибавку к пенсии.

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